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İnci Taneleri Kanal D’ye Veda Etti

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DİZİDE YENİ DÖNEM BİTİYOR

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi yetenekli isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi, bir dönemi tamamladı. Yayınlandığı Kanal D ekranlarında yeniden hareketli sahnelerle seyirciyle buluşacak olan dizi, son bölümlerinde olay yarattı. İnci Taneleri dizisinde artan gerilim ve olayların gelişmesiyle birlikte yeni dönem hakkında gelen detaylar izleyicilerden büyük tepki topladı.

TANSİYON YÜKSELDİ, BEKLENEN OLAMADI

Özellikle bu sezonun hikayesinin ilerleyişinin yavaş olmasından şikayet eden İnci Taneleri izleyicileri için merakla beklenen karar nihayet çıktı. İzleyiciler, yeni bölümde yaşanacak olayların nasıl gelişeceğini ve hikayenin akışını sabırsızlıkla bekliyor.

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