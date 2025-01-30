İnci Taneleri’nde Azem Gerçeği Açıklıyor

YENİ BÖLÜMDE GİZLİ ANLAŞMALAR

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri” dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluştu. 30. bölümünde Azem, oğlunun ve arkadaşlarının haklarını korumak amacıyla hem polisle hem de mafya ile gizli bir anlaşma yapıyor. Nergis ve Kasım, Azem için bir sürpriz doğum günü partisi düzenliyor. Yücedağ Ailesi partide bir araya gelirken, Azem çocuklarına annelerinin ölümüyle ilgili gerçeği açıklamaya karar veriyor.

CANDAN’DAN TELEFON VE TARTIŞMALAR

Dizinin yeni bölümünde Azem, kendisine telefonla ulaşan Candan’dan peşini bırakmasını istiyor. “Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok ne bu dünya da ne de ötekinde” diye yanıt veriyor. Diğer yandan Talip, kardeşi Piraye’nin Dilber ve Yıldız ile iş yapacağı haberini alınca çılgına dönüyor. Kardeşiyle yapmış olduğu tartışmada amacını sorgulayan Talip’e Piraye, “Kararımından vazgeçmeyeceğim” diyerek karşılık veriyor.

POLİS MÜDÜRÜ KÜRŞAT İLE GÖRÜŞME

Azem, polis müdürü Kürşat’ın yanına gidip oğlu Cihan hakkında bilgi alıyor. Cihan’a yapmış olduğu teklifi bildiğini de belirterek Kürşat’ı uyarıyor; “Oğlum yapmasını istediğiniz şeyi yapmaz, yapamaz ama ben yapabilirim. Eğer ona hiçbir şey olmayacağını garanti ederseniz” diyerek iş birliğini öneriyor. Ardından Cihan ve ekibi serbest bırakılıyor. Bununla birlikte Nergis, otelde Azem için sürpriz doğum günü partisi yapacaklarını Dilber ve arkadaşlarına bildiriyor.

REYYAZ İLE BARIŞ TEKLİFİ

Oğlunu korumak için çabalayan Azem, polisten sonra Reyyaz ile de bir araya geliyor ve barış teklif ediyor. “Eğer teklifi kabul edersen, kızın güvende olur. Sakın tehdit olarak algılama, Elif’i severim.” Reyyaz ise “Bana saldırı olmazsa ben de saldırmam” şeklinde yanıt vererek el sıkışıyorlar. Ancak Azem’in peşindeki Candan, Piraye’ye ulaşarak Azem’i aradığını söyleyip yardım istiyor.

Oto yıkamaya giden Azem, Cihan ve ekibiyle görüşerek “Ben bugün çok önemli bir görüşme yaptım Reyyaz Bey’le… Ona barış teklif ettim. Basit bir anlaşma yaptık, siz intikamdan vazgeçeceksiniz, o da sizden uzak duracak. Barış içinde yaşamanın tek yolu, hayatımızdan intikam kelimesini çıkarmaktır.” diyor. Candan, Azem’in kaldığı oteli öğrenerek ona sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor.

YILLAR SONRA KARŞILAŞMA

Azem ile Candan, yıllar sonra karşı karşıya geliyor. Azem, “Sen benim bu hayatta görmek istediğim en son insansın. Neden çıkıyorsun karşıma?” diyor. Candan, “Seni bulmak zorundaydım” diye yanıtlıyor. Azem, “Hayatımı mahvettin, belki de ne hale düştüğümü görmek istedin” diyerek masadan kalkıyor.

DUYGUSAL ANLAR VE GERÇEKLERİN AÇIKLANMASI

Azem’i arayan Cihan, babasına pavyonda sorun çıktığını ve gelmesi gerektiğini bildiriyor. Mekana giden Azem, sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaşarak şoka uğruyor. Cihan, babasına çocukluk fotoğrafını hediye ederken baba-oğul arasında duygusal anlar yaşanıyor. Şiir okumak için sahneye çıkan Azem, partide bulunan Nehir’i görünce şaşırıyor. Azem çocuklarına, “Konuşalım mı artık, buradan sonra üçümüz” diyerek gerçekleri anlatacağını belirtiyor. Yücedağ Ailesi, yıllar sonra bir araya gelirken Azem, çocuklarına annelerinin nasıl öldüğünü anlatma kararı alıyor ve “Aslında uzunca bir süredir, tek amacım sizi bir araya getirmekti” diyerek sözlerine devam ediyor.