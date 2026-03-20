İncirlik Hava Üssü’nde Siren İddiaları Yalanlandı

Adana’da İncirlik Hava Üssü çevresinde siren seslerine ilişkin iddialar medyada yer buldu. Sosyal platformlarda yayılan bu haberler, halk arasında paniğe yol açtı. Yetkililer ise konuya dair bir açıklamada bulundu.

İDDİALAR YALANLANMIŞTIR

Yetkililerin yaptığı duyuruda, bu iddiaların gerçek dışı olduğu aktarıldı. “Sosyal medyada İncirlik’te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir.” ifadeleriyle halk bilgilendirildi.