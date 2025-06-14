İncirlik Üssü’nde Hava Sessizliği Sürüyor

ORTA DOĞU’DA YENİDEN YÜKSELEN TANSİYON

Orta Doğu’da tansiyon hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Son bir hafta içinde birçok ülkeye saldırılarda bulunan İsrail’in önümüzdeki hedefi İran olduğu gözlemleniyor. İsrail’in düzenlediği saldırılara sert tepkiler veren İran, misillemelerine sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NDEKİ DURUM DİKKATLE İZLENİYOR

Karşılıklı hava saldırılarının ardından, bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bu noktaların en önemlisi, Adana’da yer alan NATO’nun kritik üslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü.

OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİK GÖZLENMİYOR

Saldırı sonrasında gelişmelere karşı alarm durumu artırılabileceği ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte, İncirlik Üssü’nde bugüne kadar olağanüstü bir hareketlilik görülmedi. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sakin bir atmosferin hâkim olduğunu ve herhangi bir olağandışı askeri faaliyet tespit edilmediğini bildiriyor.