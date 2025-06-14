İncirlik Üssü’nde Huzur Var

ORTADOĞU’DA TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Bölgede, son bir hafta içinde pek çok ülkeye saldırılar düzenleyen İsrail’in odak noktası İran oldu. İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara sert bir biçimde karşılık veren İran, misillemelerini sabaha kadar sürdürdü.

GÖZLER İNCİRLİK ÜSSÜ’NDE

Karşılıklı hava saldırılarının ardından, stratejik askeri noktalar titizlikle izlenmeye başlandı. Bu noktaların başında, Adana’da yer alan NATO’nun önemli üssü olan İncirlik Hava Üssü geliyor.

OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK GÖZLENMİYOR

Saldırıların ardından gelişmelere yönelik alarm seviyesinin artırılması yönünde söylemler gündeme geldi. Ancak Adana’daki İncirlik Üssü’nde şu ana kadar gözlemlenen olağanüstü bir hareketlilik bulunmuyor. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hâkim olduğunu ve olağandışı askeri faaliyetlerin yaşanmadığını bildiriyor.