IndiGo ile THY Teknik Anlaşması

INDIGO İLE YENİ BAKIM HİZMETİ ANLAŞMASI

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve IndiGo arasında, IndiGo’nun Airbus A320neo uçaklarına yönelik geri teslim bakım hizmetleriyle ilgili bir anlaşma yapıldı. Ayrıca, IndiGo’nun Airbus A320neo filosunun iniş takımı bakım operasyonlarına dair görüşmeler de sürüyor. Bu anlaşma çerçevesinde Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde iniş takımı ile geri teslim bakım hizmetlerini gerçekleştirecek.

TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.’NIN DENEYİMİ

Doksan yılı aşkın bir süreyi kapsayan deneyimiyle Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., IndiGo’nun geri teslim süreçlerini hızlandırarak, teslimatların kesintisiz ve zamanında yapılmasını sağlayacak. Anlaşma ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut; “IndiGo ile uzun süredir devam eden iş birliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Yıllar içinde sunduğumuz çeşitli bakım hizmetleri ve bu yeni anlaşma, IndiGo’nun hizmetlerimize olan güvenini yansıtıyor. Airbus A320neo filosu için en yüksek hizmet standartlarını sağlayacak ve IndiGo’nun Hindistan havacılığını yeni yükseklere taşımasına yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.

KİTLESEL OTORİTE

İş birliğinin geleceği hakkında IndiGo Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Isidre Porqueras ise; “Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile ortaklığımızı sürdürmekten ve güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ekiplerinin teknik uzmanlığına, özverili desteğine ve hızlı yanıt süresine olan inancımız tamdır. Bunlar operasyonel verimliliğimizi artırmamızda kilit rol oynayacaktır” dedi.

HIZLI VE YÜKSEK KALİTE HİZMETLER

Yerel ve uluslararası müşterilerine hızlı, kapsamlı ve yüksek kaliteli hizmetler sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., hava yolları, operatörler ve tedarikçiler için yıllar boyunca güvenilir bir ortak olmayı başardı. Ayrıca, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.; müşterilerine bakım-onarım, mühendislik, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetlerini beş farklı lokasyonda sunuyor.