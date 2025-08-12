İnegöl’de Balkon Düşmesi, Çocuk Yaralandı

Gündem

İNEGÖL’DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN DÜŞMESİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2’nci kat balkonundan düşen 6 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim H. ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

OLAYIN AYRINTILARI

Alınan bilgiye göre kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki evin balkonunda oyun oynayan İbrahim H., iddiaya göre balkon demirlerine tırmanmaya çalışırken dengesini kaybetti ve 5 metre yükseklikten düştü. Ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

TEDAVİ SÜRECİ

İlk müdahalenin ardından İbrahim H., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun hala ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

