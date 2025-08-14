İnegöl’de Çivi Gözde Kaldı

Gündem

FECİ OLAY İNEGÖL’DE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesi, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında talihsiz bir kaza gerçekleşti. İslam O. adlı işçi, çivi tabancasıyla kumaş takmaya çalışırken, bir çivinin ahşaba çarpması sonucu fırlayıp sağ gözüne saplandı.

GÖRME YETİSİ KAYBOLDU

İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi’nde yapılan işçinin, görme yetisini kaybettiği belirlendi. Olayın ardından sağlık durumu ciddiyetini korurken, işçinin gözündeki çivinin çıkarılabilmesi için Bursa’daki özel bir göz hastanesine sevk edildiği bilgisi alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma, kazayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlattı. Olayın nedenleri ve güvenlik önlemleri hakkında incelemeler yapılıyor.

