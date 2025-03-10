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İnegöl’de Sahte Kimlik İle Tedavi Girişimi

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İNEGÖL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇİYOR

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2 kişinin başka birine ait kimlikle tedavi olma girişimi hakkında yapılan ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçiyor. Ekipler, Orhaniye Mahallesi’nde bulunan Göçmen Sağlığı Merkezi’ne gelen ve başkasına ait kimlik kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığına yakalanmış 2 kişiyi başarılı bir şekilde yakalıyor.

KORUYUCU MASKELERLE SEVK EDİLİYOR

Polis ekipleri, yakalanan 2 kişiyi koruyucu maskeler takarak ambulansa alıyor. İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen şüpheliler, burada ilk tedavilerinin ardından Verem Savaş Dispanseri’ne sevk ediliyor.

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