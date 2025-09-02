İnegöl’deki Küçükbaş Çiftliğinde Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE
İnegöl ilçesinde bulunan Boğazköy Mahallesi’nde, Galip Duyan’a ait küçükbaşların yer aldığı çiftliğin samanlığında yangın çıktı. Samanlıktan yükselen dumanlar, vatandaşı harekete geçirerek durumu hemen yetkililere bildirmelerine yol açtı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI VE HASTANE MÜDAHALESİ
Yangın sırasında dumandan etkilenerek bayılan Gönül K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.
YANAN SAMAN MİKTARI VE SORUŞTURMA
Yangında 5 bin balya samanın tamamen yanarak kül olduğu bildirildi. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.