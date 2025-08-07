Gündem

İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapıldı

inek-sagarken-elektrik-akimina-kapildi

OLAYIN TARİHİ VE YERİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Ellek beldesinde gerçekleşen olayda, Hacı Osman M., evinin ahırında bulunan sağım makinesiyle ineğini sağmaya çalışırken elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Duruma hemen müdahale eden yardımsever akrabaları İsmail C. ve Eren C. de elektrik akımına maruz kaldı.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Olayı gören diğer vatandaşların hızlı ve zamanında müdahalesi sayesinde elektrik akımına kapılan üç kişi kurtarıldı. Yaşanan bu durum, komşuların müdahalesi ile daha büyük bir faciaya dönüşmeden engellendi.

YARALILARIN DURUMU

Olayda yaralanan üç kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.

