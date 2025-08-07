İnek Sağarken Elektrik Kaçağına Kapıldı

Olay Detayları

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan Ellek beldesinde trajik bir olay meydana geldi. Hacı Osman M., evinin ahırında ineğini sağmaya çalışırken, sağım makinesindeki elektrik kaçağından dolayı elektrik akımına kapıldı. Bu esnada, Hacı Osman M.’ye yardım etmek isteyen akrabaları İsmail C. ve Eren C. de akıma maruz kaldı.

Komşuların Hızlı Müdahalesi

Olay anında çevrede bulunan komşular hemen harekete geçti. Hızlı müdahale sayesinde, elektrik akımına kapılan üç kişi kurtarıldı. Komşuların zamanında yapmış olduğu müdahale, olayı daha büyük bir faciaya dönüştürmekten korudu.

Yaralıların Hastaneye Sevk Edilmesi

Olay sonrası yaralanan üç kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.