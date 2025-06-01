İnfaz Düzenlemesi Adalet Komisyonu’ndan Geçti

10. YARGI PAKETİ ONAYLANDI

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi. Teklif, TBMM Adalet Komisyonu tarafından onaylandı. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına dayanarak İcra ve İflas Kanunu’nda revizyon yapmayı içeriyor.

Paketin İçeriği Üzerine Detaylar

Düzenlemeye göre, istinaf ve temyiz başvurularında dikkate alınacak parasal sınırlar, davanın açıldığı tarihteki değerlere dayanacak ve yeni değerleme artışlarının uygulanmaması sağlanacak. Ayrıca, Noterlik Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, noterlere yönelik disiplin cezaları da belirli kriterlere göre uygulanacak. Noterlere uyarma, kınama ve para cezası gibi önlemler, eylemlerinin ağırlığına ve niteliğine göre verilecek. Geçmişte verilen disiplin cezalarının etkisi de göz önünde bulundurularak yasada güncellemeler yapılacak.

Cezalarda Yenilikler

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, suça teşebbüs durumunda verilecek hapis cezalarında süre artışı öngörülüyor. Örneğin, ağırlaştırılmış müebbet yerine 13 ila 20 yıl, müebbet yerine ise 9 ila 15 yıl hapis cezası düzenleniyor. Kasten yaralama suçları için de ceza süreleri artırılıyor. Kasten yaralamalarda alt sınırın artırılması ve mağdura yönelik tehdit suçlarıyla daha etkin mücadele hedefleniyor.

Trafikte Güvenlik ve Özel Düzenlemeler

Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik cezalar da artırılacak. Kara, deniz ve hava ulaşım araçlarıyla ilgili tehlikeli durumlarda uygulanacak hapis cezaları yeniden düzenleniyor. Ayrıca, 80 yaşını geçmiş hükümlüler için konutta infaz imkanı sağlanıyor. Konutta infaz düzenlemeleriyle, yaş ve sağlık durumuna göre cezalar evde çekilebilecek.

İnternet Yayınları Üzerine Değişiklikler

İnternet ortamındaki yayınlara yönelik yönetmelik ve ceza hükümleri yeniden gözden geçiriliyor. Anayasa Mahkemesinin kararına uygun olarak, içeriğin çıkarılmasına yönelik başvurular ve gelişmeler için yeni düzenlemeler getiriliyor. Bunun yanı sıra, kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda sulh ceza hakimliği farklı bir inceleme prosedürü uygulayacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Düzenlemeleri

Son olarak, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili değişiklikler yapılıyor. Kurul üyeliği sona erenlerin rollerine dönüşü sağlanacak ve yeni atanacak üyelerin süreçleri hızlandırılacak. Bu kapsamda, iş sözleşmeleri ve hukuki işlemlerin yürütülmesi konularında önemli güncellemeler yapılması öngörülüyor.