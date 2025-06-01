İnfaz Düzenlemesi Adalet Komisyonu’ndan Geçti

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ÜZERİNDEKİ DÜZENLEMELER

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen yeni kanun teklifi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklikler içeriyor. Bu öneri, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklif kapsamında gerçekleştirilen değişikliklerle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereğince İcra ve İflas Kanunu’nda güncellemeler yapılıyor. Belirtilen değişikliklere göre istinaf ve temyiz başvurularında parasal sınırlar oldukça önem kazanıyor.

KANUNDAKİ HÜKÜMLERİN YENİ HALİ

Teklifin içeriğiyle birlikte istinaf ve temyiz başvurularında dikkate alınacak parasal sınırlar yeniden değerlendirilecek. Parasal sınırda meydana gelen artış, sadece mevcut bölge adliye mahkemeleri veya Yargıtay kararları sonrası verilen kararlara uygulanmayacak. Anayasa Mahkemesinin kararları doğrultusunda Noterlik Kanunu’nda ise disiplin cezalarına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Noterlere, görevleri ile bağdaşmayan eylemler için çeşitli disiplin cezaları öngörülüyor.

SUÇ TANIMLARI VE CEZA ARTIRIMLARI

Türk Ceza Kanunu’na eklenen düzenlemelerle, suça teşebbüs ile kasten yaralama konusunda hapis cezaları artırılıyor. Belirtilen değişiklikle, suça teşebbüs etmenin sonuçlarına göre verilen hapsin süresi 13 yıldan 20 yıla kadar çıkarken, kasten yaralama suçunun alt sınırı artıyor. Ayrıca, kasten yaralama fiilinin mağdur üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak daha ağır hapis cezaları verilebilecek.

TEHDİT SUÇUNA ETKİN MÜDAHALE

Kanun teklifi, tehdit suçlarıyla mücadelede caydırıcılığı artırmaya yönelik düzenlemeleri de içeriyor. Tehditte verilecek ceza alt sınırı 2 aya indirilirken, silah veya başka şekillerde işlenen tehditlerde de cezalar yükseltiliyor. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlar için de hapis cezaları artırılıyor. Araç kullanırken alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmaya dair cezalar da yeniden belirleniyor.

ÖZEL İNFAZ DÜZENLEMELERİ GETİRİYOR

Teklif ile birlikte özel infaz düzenlemelerinin kapsamı genişletiliyor. Hükümlülerin, belli koşullarda evde infazına imkan tanınacak. 80 yaş üzerindeki hükümlüler için konut infaz düzenlemeleri yapılırken, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle cezaevinde yaşayamayanlar için de benzeri kararlar alınabilecek. Ayrıca çocuk hükümlüler için eğitimevlerinde barındırılma şartları da belirleniyor.

İNTERNET ÜZERİNDE DÜZENLEMELER DE OLACAK

Son olarak, internet ortamındaki içeriklerin düzenlenmesiyle ilgili bazı yenilikler gelmektedir. Anayasa Mahkemesinin iptalleri doğrultusunda, hak ihlalleri durumunda içeriklerin internetten çıkarılması veya erişimin engellenmesi konusunda sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. İçeriğin çıkarılmasını takiben, sürenin 24 saat içinde yerine getirilmesi zorunluluğu getiriliyor.

Bu yeni düzenlemeler, suçlara yönelik ceza artırımlarının yanı sıra, infaz sistemi ile ilgili köklü değişimlere işaret ediyor. Avukatlar, hukukçular ve kamuoyu için önemli sonuçlar doğuracak bir döneme girilmiş oluyor.