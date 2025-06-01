İnfaz Düzenlemesi AK Parti’den Geçti

10. YARGI PAKETİ’NDEKİ YENİ DÜZENLEMELER

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi ve TBMM Adalet Komisyonunda onaylandı. Teklif, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapıyor.

İSTİNAF VE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULARDA DEĞİŞİKLİKLER

Yeni düzenlemelere göre, istinaf ve temyiz başvurularında dikkate alınacak parasal sınırlar, davanın açıldığı veya şikayet başvurusunun yapıldığı tarihteki miktara dayanacak. Ayrıca, bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtay kararları neticesinde verilen kararlarla ilgili uygulanacak süreler de güncellenecek. Noterlik Kanunu’na yönelik değişiklikler ile noterlere disiplin cezası verilmesine dair hükümlerin sıkılaştırıldığı belirtildi. Disiplin cezaları için uygulanacak süreler ve koşullar net bir biçimde belirleniyor.

DİSİPLİN CEZALARI YÖNÜNDE YENİ HÜKÜMLER

Disiplin cezalarını düzenleyen yeni hükümlere göre, geçmişte herhangi bir ceza almış bir noter, 5 yıl içinde yeni bir fiil işlemesi durumunda daha ağır bir disiplin cezasına maruz kalacak. İlk defa disiplin cezası gerektiren bir fiil işleyen, geçmişte olumlu çalışmaları olan noterlere ise daha hafif bir ceza uygulanacak. Disiplin soruşturmalarına dair süre sınırlamaları da netleştirildi.

SUÇ CEZALARINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle suça teşebbüs ve kasten yaralama suçlarına verilecek cezalar artırılıyor. Suça teşebbüs durumunda verilen cezanın alt ve üst sınırları yükseltiliyor. Kasten yaralama suçlarına dair hapis cezası süreleri de gözden geçirilerek artırılıyor. Cezalar, suçun ağırlığına ve mağdurun durumuna göre yeniden düzenleniyor.

TEHDİT SUÇLARINA KARŞI ETKİN MÜCADELE

Tehdit suçlarıyla mücadele amacıyla, ceza süresi ve şartları yeniden belirleniyor. Tehditlerin cinayet, silah kullanarak veya grup halinde işlenmesi durumunda ceza üst limitleri artırılıyor. Genel güvenliği tehlikeye atan suçlar da yeni düzenlemelere dâhil ediliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK CEZALAR

Trafik güvenliğini tehlikeye atan fiillere yönelik cezalar da artırılarak, alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlar için alt sınırlar yükseltiliyor. Trafikteki tehditler ve tehlikeli davranışlar için uygulanacak cezalar, kazaların önlenmesine yönelik hükümlerle destekleniyor.

ÖZEL İNFAZ DÜZENLEMLERİ

Özel infaz düzenlemeleriyle, 80 yaşını geçmiş hükümlüler için konutta infaz imkânı getiriliyor. İnfaz hakimleri, belirli şartlar altında bazı suçlardan ceza alan kişilerin evde infaz edilmesine karar verebilecek. Ayrıca, kadın ve engelli hükümlüler için de benzer düzenlemeler yer alıyor.

İYİ HALLİ HÜKÜMLÜLERE YENİ İMKANLAR

İyi halli hükümlülere yönelik koşullu salıverilme şartları artırılarak, denetim mekanizmaları daha sıkı hale getiriliyor. Nitelikli suçlardan mahkum olanlar için yerel yönetim ve kurallara uyum, infaz sürecini etkileyen belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

İNTERNET ORTAMINDA DÜZENLEMELER

İnternet üzerinden yayımlanan içeriklerin denetimi amacıyla, kişilik haklarının ihlali iddiaları doğrultusunda yeni yasal düzenlemeler getiriliyor. İçeriklerin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi için sulh ceza hakimliği kararı gerekeceği belirtiliyor.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Son olarak, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda yapılan değişikliklerle, görev süresi sona eren üyelerin yeniden yüksek mahkemelerde görev almasıyla ilgili düzenlemelere yer veriliyor. Bu kapsamda, yeni görevlendirmeler ve seçim süreçleri hızlandırılıyor.

Bu yasal düzenlemeler, toplumda genel güvenliği artırma ve ceza sisteminin etkinliğini sağlama hedefiyle hazırlanıyor.