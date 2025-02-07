Influencerlara Verilen Cezalar ve Gerekçeleri

EĞİTİM DÜZENLENDİ

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu ortaklığıyla 100 bin ve üzeri takipçisi bulunan influencerlara yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. Bu programın üçüncüsü, influencer’lara verilen cezaların nedenleri üzerine odaklandı. Açıklanan gerekçelerde dikkat çeken ‘reklam’ unsurları dikkat çekti. Eğitimde, sosyal medya cezalarını içeren detaylar paylaşıldı ve influencer’ların aldığı cezaların sebeplerinde öne çıkan ilginç noktalar yer aldı.

İçinde bulunduğumuz dönemde influencer’lar tarafından alınan cezaların gerekçeleri arasında en dikkat çekici olanlarından biri, bir influencer’ın yaptığı krem reklamıyla ilgili ifadeleri oldu. Krem ile ilgili olarak “Bunu kullanınca namaza başladım” ifadesini kullanan influencer’a 880 bin lira ceza kesildi. En yüksek ceza ise ‘ödem atar’ ifadesine dair düzenlenirken, “Sırt ağrılarıma iyi gelen yatak, yastık” ifadesinin de yasaklı olduğu vurgulandı.

REKLAMDAKİ YASAKLAR

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dikkat çeken yasaklar arasında optikçi reklamlarının yanı sıra lens, numaralı gözlük ve bit şampuanı önerilerinin de bulunması yer aldı. Ayrıca, bebek maması reklamları da yasaklı konular arasında. Ürünlerin “paraben içermez” ifadesinin yazılı olması durumunda dahi bu durumu sözlü olarak belirtmenin yasak olduğu ifade edildi.