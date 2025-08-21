ing-euro-tahmini-2025-ve-2026

EURO/DOLAR PARİTESİ BEKLENTİLERİ

ING tarafından yapılan analizlere göre euro/dolar paritesinin 2025 yılının sonuna doğru 1,20 seviyesine yaklaşması muhtemel görünüyor. 2026 yılının sonunda ise bu paritenin 1,22 ile 1,25 aralığına yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, Fed tarafından gerçekleştirilecek faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini azaltmasının, yeni dolar satışlarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, mevsimsel zayıflıklar ile 2026’da olası yeni Fed başkanı durumu, dolar üzerinde baskı oluşturabilecek önemli faktörler arasında consider ediliyor.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTMIŞ DURUMDA

Bununla birlikte, Euro Bölgesi’ndeki varlıklara yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiği vurgulanıyor. Özellikle Mayıs ve Haziran ayları arasında yabancı yatırımcıların 236 milyar euro değerinde alım yaptığı belirtiliyor. Bu durum, yükseliş beklentilerini güçlendiriyor ve paritenin önümüzdeki iki yıl boyunca kademeli olarak değer kazanabileceğine işaret ediyor.