İngilizce Eğitimde Kapsamlı Değişiklikler!

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi yıllardır üzerinde durulan bir konu haline geldi. “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi, öğrencilerin en sık karşılaştığı şikayetlerden biri. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte bu problemi aşmayı hedefleyen kapsamlı bir değişiklik yapıyor.

EZBERDEN UZAK BİR YENİ SİSTEM KURULUYOR

Yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri, ezberden uzak, sade ve öğrencilerin günlük yaşamlarıyla bağlantı kurabileceği bir yöntemle işlenecek. Bu kapsamda ders kitapları tamamen yenilenecek ve mevcut ünite sayıları azaltılacak. Örneğin, bir yılda 12 ünite işleniyorsa bu sayı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları daha iyi kavraması için ek bir zaman kalacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI BAŞLAYACAK

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şu şekilde ifade ediyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridorlarına, laboratuvarlara, hayatın kendisine, okul bahçesi ve dışına kadar genişleyen bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanında iletişim becerisi de yer alıyor. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.” Sistemin bir diğer önemli özelliği, öğrencilerin seviyelerine uygun gruplara ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler, kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders görecek.

SİSTEM 8 TEMA ÜZERİNDEN İŞLEYECEK

Yeni müfredat, 8 ayrı tema etrafında şekillenecek: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Bu sayede çocuklar İngilizceyi yalnızca ders sırasında değil, günlük yaşamlarının farklı alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca, her yılın başlangıcında 4 haftalık bir tekrar dönemi uygulanarak öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.