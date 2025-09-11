İngiltere, Büyükelçi Mandelson’ı Görevden Aldı!

PETER MANDELSON GÖREVDEN ALINDI

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson, görevinden alındı. Şubat ayında İngiltere’nin Washington Büyükelçiliğine atanan Mandelson, 2003 yılında gönderdiği doğum günü mesajında Jeffrey Epstein’a “En iyi dostum” diye hitap ettiği ortaya çıktı.

PİŞMANLIK İFADELERİ ÖNE ÇIKTI

Mandelson, doğum günü mesajında “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız.” ifadelerini kullandı. Mandelson adına BBC’ye açıklama yapan sözcüsü, Büyükelçi’nin Epstein ile tanıştırıldığı için pişmanlık duyduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalar ışığında Başbakan (Keir Starmer), Dışişleri Bakanı’ndan (Yvette Cooper) Büyükelçi’yi görevden almasını istedi.” bilgisi verildi.

KARAR DERHAL UYGULANACAK

Açıklamada, Mandelson’ın Epstein ile olan ilişkisinin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanarak hapishanede ölen milyarder Epstein ile bağlantısını gösterdiği vurgulandı. Bu ilişkinin büyükelçi ataması yapılan dönemde bilinmediği kaydedildi. Ayrıca, Mandelson’ın Epstein’ın yargılanmasına karşı açıklamalar yaptığı ancak atandığı dönemde bu bilgiden haberdar olmadığı belirtildi. “Epstein’ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alınma kararı derhal geçerli olmak üzere uygulanacak.” denildi.

EPSTEİN DAVASI UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanmış, gözaltındayken hapishanede ölmüştü. Davası, hem ABD’de hem de dünyada manşetlerden düşmüyor. Dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer alıyor.