“İngiltere’de Eksik Vergi İtirafı!”

DENİZ KENARINDAKİ DAİRE ALIMI VE VERGİ İHLALİ

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, deniz kenarında bir daire satın alırken yeterli vergi ödemediğini kabul ediyor. Bu durum Rayner’ın görevine devam edip edemeyeceği konusunda belirsizlik yaratırken, Başbakan Keir Starmer için de yeni bir siyasi baş ağrısı oluşturuyor. Rayner, engelli oğlunun bakımına yönelik kurulan bir vakıftan 160 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon 867 bin TL) kullanarak, yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan 800 bin sterlinlik (yaklaşık 44 milyon 344 bin TL) daire satın aldığını açıkladı. Ayrıca, başka bir konutta da sahip olduğu emlak işlemiyle ilgili hukuki danışmanlık aldığını ve vergi kaçırma niyetinde olmadığını belirtti. Ancak, kabine üyeleri için geçerli olan etik kuralların ihlal edilip edilmediğini araştıracak olan Başbakanın etik danışmanına başvurduğunu da aktardı.

SİYASİ DESTEK SORUNLARI VE ETİK GEVŞEMESİ

Durgun ekonomi ve istikrarsız ekonomi politikaları sebebiyle siyasi destek bulmakta zorlanan Starmer hükümeti için Rayner’ın itirafı yeni bir dikkat dağınıklığı yaratıyor. Bu durum, geçmişte kendisi ve eşi için kıyafet satın almak üzere bağışlar kabul ettiği ve futbol maçlarına ücretsiz biletler aldığı açıklamalarını yaparak etik kurallara gevşek yaklaşıldığı algısını pekiştiriyor. Starmer da bu konudaki eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rayner, Ashton-under-Lyne’deki evinin yüzde 25 hissesini 162 bin sterline vakfa satmış. Açıkladığı üzere, erken doğan oğlunun 2020 yılında aldığı bir tazminat sonrası oğlunun çıkarlarını korumak adına bir vakıf kuruldu. The Telegraph’ın edindiği bilgilere göre, bu tazminat ödemesi, Rayner ailesi ve oğlunun doğduğu hastane arasındaki 11 yıllık hukuk mücadelesinin ardından gerçekleşti. Rayner, 17 yaşındaki oğlunun aile evindeki istikrarını sağlamak amacıyla evin kendi payını oğlunun tröstüne devrettiğini belirtti. Şu an tröst, Ashton-under-Lyne’deki evin yüzde 75’ine sahipken, Rayner’ın eski eşi geri kalan yüzde 25’ine sahip durumda. Kaynaklar, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS), 2008 yılında doğum sırasında yaşanan zorluklar nedeniyle tazminat ödediğini ifade ediyor. Ancak, uzun vadeli hasarın değerlendirilmesi ve nihai ödemelerin yapılması yıllar alabilir.

DÖNÜŞÜM BİÇİMİ VE VALİZ VERGİ SORUNU

Tazminat talebinin bir parçası olarak ne kadar ödemenin yapıldığı henüz kesin değil, fakat bu paranın, vakfın bu yılın ocak sonunda Rayner’ın hisselerini satın alması için yeterli olduğu belirtiliyor. Rayner, bu parayı bu yıl mayıs ayında satın aldığı Hove’daki dairenin depozitosu olarak kullandı ve şu an bu daire için 650 bin sterlinlik bir ipoteği var. Fakat, ikinci bir ev alırken ödemesi gereken 70 bin sterlinlik vergi yerine sadece 30 bin sterlinlik damga vergisi ödedi. Daha önce tüm gerekli vergileri ödediğini savunan Rayner, bunun bir hata olduğunu kabul ediyor ve Hove’daki daire satın alımında aldığı hukuki tavsiyeyi suçlu buluyor.