İngiltere’de Herzog hakkında yakalama talebi

FİLİSTİN YANLISI GRUP, HERZOG HAKKINDA YAKALAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE BAŞVURDU

İngiltere’de Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşu El-Aksa’nın Dostları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında yakalama kararı çıkarılması için mahkemeye başvurdu. Grup, Herzog’un Gazze’de sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları teşvik ettiği iddiasıyla ceza davası süreci başlattığını açıkladı.

HERZOG’A YÖNELİK SUÇLAMALAR VE AÇIKLAMALAR

El-Aksa’nın Dostları Başkanı İsmail Patel, yaptığı yazılı açıklamada, Herzog’un Gazze’deki sivillere karşı gerçekleştirilen saldırıların teşvikine yönelik suçlamalarla ceza davası süreci başlattıklarını belirtti. Başsavcılığa, Herzog hakkında yakalama kararı çıkarılması için başvurduklarını söyleyen Patel, “Başvuru ve suçlamalar, Herzog’un 12 ve 15 Ekim 2023’te yaptığı iki açıklamaya dayanıyor. Gazze’deki sivillere ve sivil yapılara karşı ayrım göstermeyen saldırılarla ilgili bu açıklamaların bir kısmı, İsrail askeri yetkilileri tarafından da sık sık tekrarlandı.” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ SİYASETÇİLERİN SORUMLULUĞU

Patel, Herzog’Un tüm Filistinlileri suçlayan açıklamalarına da değinerek, “İngiliz siyasetçiler, Filistinlileri savunmakta ve hukuka bağlılık konusunda başarısız oldular. Mahkemelerin artık İngiliz siyasetçilerin başarısız olduğu bir konuya müdahil olma fırsatı var. İngiliz kolluk güçlerinin Herzog’u yakalaması için başvuru yaptık. Ne kadar üst düzey olursa olsun her yöneticinin sivillere saldırı konusunda hesap vermesi gerekiyor. Bu tür büyük suçlarda Uluslararası Ceza Mahkemesinin de belirttiği gibi dokunulmazlık yoktur.” dedi.

HERZOG’UN İNGİTERE ZİYARETİ

Herzog, 10-12 Eylül tarihlerinde İngiltere’de resmi temaslarda bulunacak.