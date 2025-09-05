İngiltere’de Kabine Değişti

İNGİLTERE BAŞBAKANI KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın eksik vergi ödemesi nedeniyle istifasının ardından kapsamlı bir kabine değişikliği gerçekleştirdi. Rayner’ın hükümetteki görevinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Starmer, başbakanlık görevini devralmasının üzerinden 427 gün geçtikten sonra ilk kez kabinesinde değişikliğe gitmiş oldu. Starmer’ın ofisinden yapılan açıklamada, İngiltere Kralı Charles tarafından onaylanan değişiklikler çerçevesinde Rayner’ın istifası ile boşalan makama Dışişleri Bakanı David Lammy’nin getirildiği bildirildi. Bu karar doğrultusunda Lammy, yeni İngiltere Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda İngiltere Adalet Bakanı oldu.

YENİ BAKANLAR ATANDI

David Lammy’nin yeni göreviyle birlikte boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise daha önce İçişleri Bakanı olarak görev yapan Yvette Cooper getirildi. İngiltere Adalet Bakanı olarak görevini sürdüren Shabana Mahmud da yeni İçişleri Bakanı olarak atanmış durumda. Ayrıca, kabinede çevre, ticaret, konut, çalışma ve emeklilik gibi bakanlıklar için de yeni isimler atandı. Değişiklikler çerçevesinde Avam Kamarası Başkanı Alan Campbell, Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Ticaret Bakanı Peter Kayle, Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Liz Kendal, Tarım Bakanı Emma Reynolds, Maliye Bakanı Jonathan Reynolds ve İskoçya Bakanı Douglas Alexander oldu. Önceki kabinede Başbakanlık Başdanışmanı olarak görev yapan Darren Jones ise mevcut görevine devam ediyor ve ayrıca Lancaster Dükalığı’ndan Sorumlu Bakan olarak atanmış durumda. İstifa eden Angela Rayner’ın yanı sıra yeni kabinede yer almayan diğer isimler arasında İskoçya Bakanı Ian Murray ve Avam Kamarası Başkanı Lucy Powell bulunuyor.

RAYNER’IN İSTİFASINA NEDEN OLAN SKANDAL

Rayner, Hove’deki 800 bin sterlinlik dairesinin damga vergisini eksik ödediğini kabul etmesiyle büyük bir tepki toplamış, bu durumun ardından Konut Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden ayrılmıştı. Parti üyeleri tarafından seçilen İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de feragat ettiğini açıklayan Rayner, Başbakan Starmer’a yazdığı mektupta mülk alımı sırasında “en yüksek standartları karşılamadığını” kabul etti. Rayner, “Konut Bakanı olarak görevim ve karmaşık ailevi durumlarım göz önüne alındığında, ek vergi danışmanlığı almama kararımı derinden pişmanlıkla karşılıyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Amacım her zaman doğru miktarda vergi ödemekti, bunun dışında bir niyetim olmadı” şeklinde ifadelerde bulundu.