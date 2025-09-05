İngiltere’de Kabine Yenilendi

KEİR STARMER’IN KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

İngiltere’nin Başbakanı Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın vergi ödemesinde yaşanan skandal nedeniyle istifasının ardından önemli bir kabine değişikliği gerçekleştirmiştir. Starmer, Rayner’ın hükümetteki görevine son verilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederken, başbakanlık görevini üstlendiği günden bu yana ilk kez kabinesinde değişikliğe gitmiştir. Starmer’ın ofisinden yapılan duyuruya göre, yeni düzenleme İngiltere Kralı Charles tarafından da onaylanmıştır.

YENİ GÖREVLENDİRMELER

Rayner’ın istifasıyla boşalan Başbakan Yardımcılığı makamına Dışişleri Bakanı David Lammy atanmıştır. Olayın ardından Lammy, yeni İngiltere Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda İngiltere Adalet Bakanı olarak göreve başlıyor. Dışişleri Bakanlığı’na ise daha önce İngiltere İçişleri Bakanı olarak görev yapan Yvette Cooper getiriliyor. İngiltere Adalet Bakanı olarak görev yapan Shabana Mahmud yeni İçişleri Bakanı olarak atanırken, diğer bakanlıklarda da önemli değişiklikler olmuştur.

KABİNEDEKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Kabinede çevre, ticaret, konut, çalışma ve emeklilik gibi alanlarda da yeni isimler göreve getirildi. Değişiklikler neticesinde Avam Kamarası Başkanı Alan Campbell, Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, Ticaret Bakanı Peter Kayle, Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Liz Kendal, Tarım Bakanı Emma Reynolds, Maliye Bakanı Jonathan Reynolds ve İskoçya Bakanı Douglas Alexander oldu. Önceki kabinede Başbakanlık Başdanışmanı olarak bulunan Darren Jones, yeni görevine devam ederken Lancaster Dükalığı’ndan sorumlu bakan olarak da atanmıştır. Angela Rayner’ın istifasının yanı sıra, yeni kabinede yer almayan isimler arasında İskoçya Bakanı Ian Murray ve İngiltere Avam Kamarası Başkanı Lucy Powell bulunuyor.

RAYNER’IN İSTİFASI VE AÇIKLAMALARI

Angela Rayner, Hove’daki 800 bin sterlinlik dairesi için damga vergisini eksik ödemesiyle gündeme gelmiş ve bu durum tepkilere neden olmuştur. Eleştirilerin ardından, Konut Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmiştir. Parti üyeleri tarafından seçilen İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de ayrıldığını açıklayan Rayner, Starmer’a hitaben yazdığı mektupta mülk edinimi sırasında “en yüksek standartları karşılamadığını” kabul ettiğini belirtmiştir. Rayner, “Konut Bakanı olarak görevim ve karmaşık ailevi durumlarım göz önüne alındığında, ek vergi danışmanlığı almama kararımı derinden pişmanlıkla karşılıyorum. Bu hatanın tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Amacım her zaman doğru miktarda vergi ödemekti, bunun dışında bir niyetim olmadı” demiştir.