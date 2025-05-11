İngiltere’de Vize Süresi Kısıtlanıyor

İNGİLTERE’DE YENİ GÖÇ PLANI

İngiltere’nin İşçi Partisi hükümeti, yeni göç planı doğrultusunda bazı vizelere süre sınırlaması getireceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, lisans mezunu seviyesinde iş bulamayan kalifiye yabancı işçilerin vizelerine zaman kısıtlaması uygulanacak. Bu adım, İngiltere’nin “net göçü” azaltmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak hayata geçirilecek.

İŞVERENLERDEN PLAN BEKLENİYOR

The Guardian gazetesinin haberine göre, yeni plan yürürlüğe girdiğinde standart nitelikli çalışan vize eşiği, “düzenlenmiş nitelikler çerçevesinde (RQF)” 6 olarak belirlenen ve lisans eğitimini kapsamına alan seviyede işler için geçerli olacak. Bu seviye, şu anki sistemde “orta öğretimden üniversiteye geçmek için gereken eğitim düzeyi” ile bilinen “A düzeyine” karşılık gelen 3 seviyesinin altında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı’nın planına göre, “RQF 6” seviyesinin altında olan bir işte çalışanların sadece geçici süreyle ve sektörel strateji için kritik olan eksikliklere dair güçlü kanıt gösterilmesi halinde İngiltere’ye girişine izin verilecek. Ayrıca, yurtdışından personel getiren işverenlerin, ülke içindeki istihdamı ve yeterlilikleri artırmak için neler yapacaklarını açıklamaları gerekecek.

BAKAN COOPER, YENİ POLİTİKA BELGESİ SUNACAK

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, planı olumlu bir şekilde karşıladığını ifade ederek, bu planın “göç sisteminde kontrol ve düzen sağlamak, ülke içindeki eğitim ve yeterlilikleri iyileştirmek ve ekonomik büyümeyi desteklerken net göçü azaltmak için kararlı bir eylem” olduğunu belirtti. Bakan Cooper, hükümete bir politika belgesi sunarak bu hedeflere ulaşmayı planlıyor.

SEKTÖRLERE YANSIMALARI

Buna ek olarak, kalifiye elemanlar için verilen vize sayısının son yıllarda önemli derecede düştüğü, yurtdışından eleman getirmenin zorluğunun ise özellikle bakım ve konaklama sektörlerinde sorunlara yol açabileceği endişeleri taşıyor. Resmi verilere göre, “RQF 6” seviyesindeki işlere dair alınan vizelerin sayısı da son yıllarda azalmış durumda. Lisans mezunu seviyesindekiler için bu sayı yıllık olarak yaklaşık 75 bin civarında sabit kalıyor. İngiltere’nin bakım sektöründe yaklaşık 70 bin yabancı işçinin çalıştığı ve 120 bin kadar açık pozisyonun bulunduğu tahmin ediliyor. Ulusal Bakım Derneği İcra Direktörü Nadra Ahmed, konuyla ilgili olarak, “Bu sektörü için işleri daha da zorlaştırmak tuhaf görünüyor çünkü istatistikler açık. Şu an yurtiçindeki işgücünü çekemiyoruz çünkü adil ödeme meselesini çözememiş durumdayız. Eğer bu sorun halledilmezse sosyal bakım sektörü ekonomisindeki açık sadece büyüyecek. Bu da tedarikçileri sektörün dışına itecek ve destek ihtiyacı olan insanlara yardım etme kapasitemizi doğrudan etkileyecek” şeklinde açıklama yaptı.