İngiltere’den ABD’ye Vergi Uyarısı

KÜRESEL TİCARET SAVAŞI HIZLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte, küresel ticaret savaşları hız kazanıyor. ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik olarak Kanada, Meksika ve İngiltere’ye yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor. Bu durum, dünya kamuoyunda geniş yankı buluyor.

Kanada ve Çin’den gelen misillemelerin ardından, İngiltere’den de bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, parlamentoda düzenlenen haftalık ‘Başbakana Sorular Oturumu’nda, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi üzerine konuştu. Starmer, “Müzakere ediyoruz ancak tüm seçenekler masada” diyerek, hükümetin bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimseyeceğini ve başarılı olmaları halinde gümrük vergilerini de kapsayan bir ekonomik anlaşmanın müzakere edileceğini belirtti.