Dünya

İngiltere’den ABD’ye Vergi Uyarısı

ingiltere-den-abd-ye-vergi-uyarisi

KÜRESEL TİCARET SAVAŞI HIZLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte, küresel ticaret savaşları hız kazanıyor. ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik olarak Kanada, Meksika ve İngiltere’ye yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor. Bu durum, dünya kamuoyunda geniş yankı buluyor.

Kanada ve Çin’den gelen misillemelerin ardından, İngiltere’den de bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, parlamentoda düzenlenen haftalık ‘Başbakana Sorular Oturumu’nda, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi üzerine konuştu. Starmer, “Müzakere ediyoruz ancak tüm seçenekler masada” diyerek, hükümetin bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimseyeceğini ve başarılı olmaları halinde gümrük vergilerini de kapsayan bir ekonomik anlaşmanın müzakere edileceğini belirtti.

ÖNEMLİ

Dünya

Mısır ve Katar’dan Gazze İçin Ateşkes Görüşmesi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katarlı mevkidaşıyla Gazze'deki ateşkesi güvence altına almak için bir toplantı yaptı. Görüşmenin içeriği henüz açıklanmadı.
Gündem

Atmaca Füzesi Artık Denizden Vurabilecek

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ATMACA'nın deniz altından hedefleri vurma yeteneğine sahip olduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.