İngiltere’den Gelen Aile Kazada Yaralandı

KAZA VE YARALILAR

Kaza, Aksaray-Ankara kara yolunun 20’nci kilometresinde gerçekleşti. İngiltere’den memleketi Aksaray’a tatil için gelen Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucunda sürücü Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere (49), çocukları Sema Karagandere (14) ve Murat Karagandere (8) yaralandı. Annesi Sultan Karagandere (95) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAYA MÜDAHALE

İhbarın ardından kazaya polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan dört kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Ancak, yaralılardan Döne Karagandere, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.