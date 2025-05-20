İngiltere’den İsrail’e Yaptırım Kararı

İNGİLTERE’DEN İSRAİL’E TİCARET MÜZAKERESİ ÜZERİNE ADIM

İngiltere, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıları genişletme kararına karşı sert tepki gösterdi. Bu tepki sonrası ülke, İsrail ile serbest ticaret anlaşması üzerine müzakereleri askıya aldı ve İsrail’in büyükelçisini Londra’daki Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Ardından, kararların detaylarını İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy resmi olarak açıkladı. Lammy, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı yardım ablukasını “acımasızlık” olarak tanımladı ve bu durumu eleştirerek, Gazze’ye insani yardımın geçişini engelleyen 11 haftalık ablukanın “savunulamaz ve zalimce” olduğunu söyledi. Ayrıca, Lammy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’deki ablukanın “hemen sonlanması” gerektiğini vurguladı.

BATISHA TARAFLAR İÇİN YAPTIRIM VE İKİ DEVLETLI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

İngiltere hükümeti yaptığı açıklamada, Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilere karşı şiddet olayları gerekçesiyle yaptırım kararı alındığını ifade etti. Lammy konu ile ilgili, “Gazze’de kullanılmaması için İsrail’e silah satışını durdurduk. İsrail’in bu tavrını sona erdirmesi gerekiyor. Gazze’deki savaşı durdurmadığı takdirde daha ileri kararlar alacağız. Adil ve kalıcı barışın yegane çerçevesi olmaya devam eden iki devletli çözümden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İSRAİL’DEN CEVAP GECİKMEDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’ye karşılık verdi. Marmorstein, “İngiliz mandası 77 yıl önce sona erdi. İsrail’in güvenlik mücadelesini, dışardan gelen baskılar alıkoyamayacak” ifadelerini kullandı. Sözcü, İngiltere’nin serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri ilerletmediğini vurgulayarak, bu anlaşmanın iki ülkenin de yararına olacağını belirtti. Marmorstein, “Eğer İngiliz hükümeti, İsrail karşıtlığı ve içsel siyasi kaygılar yüzünden İngiliz ekonomisine zarar vermek istiyorsa, bu kendi takdiridir” dedi. Ayrıca, Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımları da “üzücü” olarak nitelendirdi.

ORTAK KINAMA AÇIKLAMASI

İngiltere, Fransa ve Kanada, yaptığı ortak açıklamada İsrail’in Gazze’de saldırılarını genişletme kararını kınadı. Açıklamada, “İsrail hükümeti üyelerinin kullandığı nefret dilini kınıyoruz” denilerek, İsrail’in kendisini savunma hakkına verilen desteğin yeniden vurgulandığı belirtildi. Ancak, “Bu tırmanış tamamen orantısız. Netanyahu hükümeti korkunç eylemlerini sürdürürken durup izleyemeyiz. Eğer İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa, bunlara karşı daha somut adımlar atacağız” şeklinde ifadeler yer aldı.