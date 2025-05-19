İngiltere, Fransa Ve Kanada’dan Sert Uyarı

ORTAK AÇIKLAMADA YENİ ÇAĞRI

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail hükümetine askeri operasyonu derhal durdurma ve insani yardımların bölgeye girişine izin verme çağrısında bulundu. Aksi halde “somut ek adımlar atılacağı” uyarısında bulundular.

YARDIMLAR YETERSİZ BULUNDU

Üç ülkenin liderleri, İsrail’in dün duyurduğu sınırlı yardım girişine izin verme kararını “tamamen yetersiz” olarak değerlendirdi. Ülkelerin, Gazze’deki sivil halka yardım yapılmamasının “kabul edilemez” olduğunu ve bunun “Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ihlali” riski taşıdığını ifade ettiler. Açıklamanın devamında, İsrail’in Birleşmiş Milletler ile iş birliği yaparak, yardımların insani ilkeler çerçevesinde düzenli şekilde ulaştırılmasını sağlaması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, Gazze’deki sivillerin “kalıcı olarak zorla yerinden edilmesi” olasılığına karşı durduklarını açıkladılar. İsrailli hükümet yetkililerinin, Gazze’nin yıkımı ile ilgili sivillerin yerlerinden edileceğine dair yaptığı ifadeler “iğrenç söylemler” olarak tanımlandı.

YERLEŞİM FAALİYETLERİNE TEPKİ

Liderler, Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesine de karşı olduklarını belirtti. Bu durum, bir Filistin devletinin yaşayabilirliğini tehlikeye atabiliyor. Yerleşimlerin durdurulmaması halinde hedefli yaptırımlar da dahil olmak üzere ek adımlar atmaktan çekinmeyeceklerini açıkladılar. Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada, ABD, Katar ve Mısır’ın Gazze’de ateşkes sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladı. Ateşkes ve rehine takasına yönelik bir anlaşmanın, “iki devletli çözüme giden yolun açılması” için en iyi yol olduğu ifade edildi. Bu hedeflerin, Suudi Arabistan ve Fransa’nın eş başkanlığında 18 Haziran’da düzenlenen konferansın amaçlarıyla örtüştüğü vurgulandı. Açıklamada, “Filistin Yönetimi, bölgesel ortaklar, İsrail ve ABD ile Gazze’nin geleceğine dair bir uzlaşıyı sonuçlandırmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz. Haziran ayındaki yaklaşan konferans, bu konuda uluslararası iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.” denildi.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Gazze Şeridi’nin tamamının İsrail kontrolüne alınacağını duyurdu. Yayınladığı video mesajda Netanyahu, “Çatışmalar şiddetli ancak ilerleme kaydediyoruz” dedi. Hamas’ın elinde tuttuğu 58 rehinenin serbest bırakılması ve örgütün tamamen yok edilmesinin bu zaferin temel unsurları olduğunu belirtti. Netanyahu’nun bu açıklamaları, artan uluslararası baskılar sonucu Mart ayında uygulamaya konulan yardım ablukasının bir kısmının kaldırılmasının hemen ardından geldi.