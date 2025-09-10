İngiltere, Herzog İçin Yakalama Talep Ediyor!

İNGİLTERE’DE YAKALAMA TALEBİ

İngiltere’de, Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşu El-Aksa’nın Dostları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında yakalama kararı çıkarılması için mahkemeye başvurdu. Grup, Herzog’un Gazze’de sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları teşvik ettiği iddiaları doğrultusunda bir ceza davası süreci başlattığını duyurdu. El-Aksa’nın Dostları Başkanı İsmail Patel, Herzog hakkında, Gazze’deki sivillere karşı yapılan ayrım gözetmeyen saldırıları teşvik etmekle suçladıklarını aktardı.

SUÇLAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Patel, başsavcılık makamına Herzog hakkında yakalama kararı talep ettiklerini ileterek, “Başvuru ve suçlamalar, Herzog’un 12 ve 15 Ekim 2023’te yaptığı iki açıklamaya dayanıyor. Gazze’deki sivillere ve sivil yapılarla ilgili ayrım gözetmeyen saldırılarla ilgili bu açıklamalar, İsrail askeri yetkilileri tarafından da sıklıkla tekrarlandı” şeklinde konuştu. Herzog’un, tüm Filistinlileri suçlayan ifadelerini hatırlatan Patel, İngiliz siyasetçilerin Filistinlileri savunmadaki yetersizliğine dikkat çekti.

SİVİLİ SAVUNAN MAHKEME İMKANI

“İngiliz siyasetçiler, hukuka bağlılık konusunda başarısız oldular. Mahkemeler, İngiliz siyasetin yetersiz kaldığı bu önemli konuda müdahil olma fırsatını yakalayabilir” diyen Patel, Herzog’un uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. “Ne kadar üst düzey olursa olsun, her yönetici sivillere saldırılarından sorumlu tutulmalıdır. Bu tür büyük suçlarda Uluslararası Ceza Mahkemesinin de vurguladığı gibi dokunulmazlık bulunmamaktadır” ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Herzog, 10-12 Eylül tarihlerinde İngiltere’de resmi temaslarda bulunacak.