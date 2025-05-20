İngiltere, İsrail Büyükelçisini Geri Çağırdı

İNGILTERE’DEN İSRAİL’E KINAMA

İngiltere, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını artırması üzerine serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri durdurdu ve İsrail’in Londra’daki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Bu kararları İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy kamuoyuna duyurdu. Lammy, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı yardım ablukasını “acımasızlık” olarak tanımladı. Ayrıca, 11 haftadır sürdürülen ablukanın “savunulamaz ve zalimce” olduğunu belirtti. Lammy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’deki ablukanın “hemen sonlanması” gerektiğini vurguladı.

ŞİDDET OLAYLARINA YAPTIRIM

İngiltere hükümeti, şiddet olayları sebebiyle Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Lammy bu konuda açıklama yaparak, “Gazze’de kullanılmaması için İsrail’e silah satışını durdurduk. İsrail’in bu tavrını sona erdirmesi gerekiyor. Gazze’deki savaşı durdurmadığı takdirde daha ileri kararlar alacağız. Adil ve kalıcı barışın yegane çerçevesi olmaya devam eden iki devletli çözümden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ISRAİL’DEN CEVAP

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin açıklamalarına yanıt verdi. Marmorstein, “İngiliz mandası 77 yıl önce sona erdi. İsrail’in güvenlik mücadelesini, dışardan gelen baskılar alıkoyamayacak” diye konuştu. Ayrıca, müzakerelerin ilerletilmediğini ve serbest ticaret anlaşmasının her iki ülkenin de faydasına olacağını belirtti. Marmorstein, “Eğer İngiliz hükümeti, İsrail karşıtlığı ve iç siyasi kaygılar nedeniyle İngiliz ekonomisine zarar vermek istiyorsa, bu kendi takdiridir” dedi. Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimcilere yönelik uygulanan yaptırımların “üzücü” olduğunu da ekledi.

ORTAK AÇIKLAMADA KINAMA

İngiltere, Fransa ve Kanada, ortak bir açıklamayla İsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınadı. Açıklamada, İsrail hükümet yetkililerinin Gazze’deki insanları yerinden etme yönünde kullandığı ifadelerin nefret dolu olduğuna vurgu yapıldı. İsrail’in kendini savunma hakkına yönelik desteğin yenilendiği açıklamada ise, “Ancak bu tırmanış tamamen orantısızdır. Netanyahu hükümeti korkunç eylemlerini sürdürürken durup izleyemeyiz. Eğer İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız” denildi.