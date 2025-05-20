İngiltere, İsrail’le görüşmeleri askıya aldı

Analiz tamamlandı. Şimdi metni yeniden yazıyorum.

İNGİLTERE, İSRAİL İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİNİ ASKIYA ALDI

İngiltere, Gazze’deki abluka sebebiyle İsrail ile yürütülen ticaret müzakerelerini askıya aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı David Lammy, Parlamento’da gerçekleştirdiği konuşmada, “Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temeli olan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle, bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimizi askıya aldığımızı açıklıyorum. Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı.” ifadelerini kullandı.

DAHA İLERİ ADIMLAR ATACAĞIZ

Lammy, İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığını ve kararın iletileceğini belirtti. “İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran’dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Ancak Gazze’de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail bu askeri saldırıyı, tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız.” dedi.

İNGİLTERE, FRANSA VE KANADA UYARMIŞTI

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada liderleri, ortak bir açıklama yaparak, İsrail hükümetine askeri operasyonu derhal durdurması ve insani yardımların bölgeye girişine izin vermesi çağrısında bulundu. Aksi halde “somut ek adımlar atılacağı” uyarısında bulundular. Üç ülkenin liderleri, İsrail’in dün açıkladığı sınırlı miktarda yardım girişine izin verme kararını “tamamen yetersiz” olarak nitelendirerek, ülkenin Gazze’deki sivil halka yardım etmemesinin “kabul edilemez” olduğunu ve “Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ihlali” riski taşıdığını belirtti. Açıklamada, İsrail’in Birleşmiş Milletler ile iş birliği yaparak, yardımların insani ilkeler çerçevesinde yeniden düzenli şekilde ulaştırılmasını sağlaması gerektiği vurgulandı. Üç ülke, Gazze’deki sivillerin “kalıcı olarak zorla yerinden edilmesi” olasılığını da reddettiklerini açıkladı. Ayrıca, İsrailli hükümet yetkililerinin, Gazze’nin yıkımı karşısında sivillerin yerlerinden edileceğine dair ifadeleri “iğrenç söylemler” olarak değerlendirildi.

NETANYAHU “İŞGALE DEVAM” DEDİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen yoğun eleştirilere rağmen Gazze Şeridi’nin tamamen İsrail kontrolüne alınacağını duyurdu. Yayınladığı bir video mesajda Netanyahu, “Çatışmalar şiddetli ancak ilerleme kaydediyoruz” dedi. Hamas’ın elinde tuttuğu 58 rehinenin serbest bırakılması ve örgütün tamamen yok edilmesinin bu zaferin temel unsurları olduğunu açıkladı. Netanyahu’nun bu açıklamaları, artan uluslararası baskılar sonucu Mart ayında uygulamaya konulan yardım ablukasının kısmen kaldırılmasının hemen ardından geldi.