İngiltere, İsrail’le Ticaret Görüşmelerini Askıya Aldı

İNGİLTERE’DEN İRAN’A YÖNELİK TİCARET GÖRÜŞMELERİNİN ASKIDA OLDUĞU AÇIKLANDI

İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail’le olan ticaret müzakerelerini askıya aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı David Lammy, Parlamento’da gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail’in Gazze’de artan saldırılarına dikkat çekti. Lammy, “Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temeli olan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle, bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimizi askıya aldığımızı açıklıyorum. Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı.” şeklinde ifadelere yer verdi.

İLERİ ADIMLAR GÜNDEMDE

Lammy, ayrıca İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve bu kararın iletileceğini belirtti. “İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran’dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Ancak Gazze’de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail, bu askeri saldırıyı tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız.” ifadeleriyle uluslararası durumu ele aldı.

BİRLEŞİK KRALLIK, FRANSA VE KANADA’DAN UYARI GELDİ

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada liderleri ortak bir açıklama yaparak, İsrail hükümetine askeri operasyonu derhal durdurması ve insani yardımların bölgeye girmesine izin vermesi gerektiğini bildirdi. Aksi takdirde “somut ek adımlar atılacağı” uyarısında bulunuldu. Üç ülkenin liderleri, İsrail’in sunduğu sınırlı yardım girişinin “tamamen yetersiz” olduğunu vurguladı ve ülkenin Gazze’deki sivil halka yardım etmeme durumunun “kabul edilemez” olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail’in Birleşmiş Milletler ile işbirliği yaparak yardımların insani ilkeler çerçevesinde düzenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlaması gerektiği ifade edildi. Gazze’deki sivillerin “kalıcı olarak zorla yerinden edilmesi” olasılığının reddedildiği de açıklandı.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen yoğun eleştirilere rağmen Gazze Şeridi’nin tamamen İsrail kontrolüne alınacağını açıkladı. Yayınladığı video mesajda Netanyahu, “Çatışmalar şiddetli ancak ilerleme kaydediyoruz” dedi ve Hamas’ın elinde tuttuğu 58 rehinenin serbest bırakılması ile örgütün tamamen yok edilmesinin bu zaferin temel unsurları olduğunu belirtti. Netanyahu’nun açıklamaları, artan uluslararası baskılar sonucu Mart ayında uygulamaya konulan yardım ablukasının kısmen kaldırılmasının ardından geldi.