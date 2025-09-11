İngiltere, Mandelson’ı Görevden Aldı

PETER MANDELSON GÖREVİNDEN ALINDI

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson, görevine son verildi. Şubat ayında İngiltere’nin Washington Büyükelçiliğine atanan Mandelson’ın, 2003 yılında gönderdiği doğum günü mesajında Jeffrey Epstein’a “En iyi dostum” diye hitap ettiği öğrenildi.

Mandelson, bu mesajında “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız.” ifadelerini kullanmıştı. Bu konuyla ilgili olarak BBC’ye konuşan Mandelson’ın sözcüsü, Büyükelçinin Epstein ile tanıştığı için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Keir Starmer’ın Peter Mandelson’ın yazdığı e-postalar çerçevesinde Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’dan Büyükelçiyi görevden almasını istediği bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Mandelson’ın e-postalarının, Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar faaliyetleriyle olan bağlantısını gösterdiği belirtildi. Büyükelçinin atandığı dönemde bu bilgiye sahip olunmadığı ifade edildi. Ayrıca, “Epstein’ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alınma kararı derhal geçerli olmak üzere uygulanacak.” bilgisi verildi.

En küçüğü 14 yaşında olan 18 yaş altındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanan Jeffrey Epstein, gözaltında tutulurken hapishanede ölmüştü. Epstein’in dava dosyaları ve bağlantıları, hem ABD’de hem de dünya medyasında sürekli manşetlerde. Dava kapsamındaki belgelerde Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi birçok ünlü ismin adı geçiyor.