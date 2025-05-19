İngiltere Ve AB İçin Anlaşma!

İNGİLTERE VE AB TARAFINDAN TARİHİ ANLAŞMA

İngiltere ve Avrupa Birliği, Pazar gecesi süren müzakerelerin ardından önemli bir anlaşmaya imza attı. İngiltere, Avrupa Birliği’nden resmen çıkışından bu yana ilk kez bu büyüklükte bir anlaşmayı gerçekleştiriyor. Görüşmeler, yeni dönemin merkezi olacak güvenlik ve savunma ortaklığının imzalanacağı Lancaster House zirvesi öncesinde tamamlandı.

MÜZAKERELERDEKİ GÖRÜŞMELER

Taraflar, balıkçılık, gıda ticareti ve genç iş gücünün dağılımı gibi konularda uzlaşmak amacıyla gece boyu çalışmalarını sürdürdü. İngiltere, gıda ticareti alanında engellerin kaldırılmasının, Brüksel’de belirlenen kurallara uyumu sağlamak ve AB’nin gıda standartlarına yönelik hazırlıklarını finanse etmek için gerekli olduğunu kabul etti.

MUHAFAZAKARLARIN TEPKİSİ

Bu gelişme, muhafazakar kesim tarafından “Brexit’e ihanet” olarak nitelendiriliyor. Brexit, İngiltere’nin kamuoyu yoklaması sonucunda Avrupa Birliği’nden resmi çıkışının adıdır.