İngiltere Yeni Göç Planı Açıkladı: Vize Süresi Kısıtlanacak

İNGİLTERE’DE YENİ GÖÇ PLANI AÇIKLANDI

İngiltere İşçi Partisi hükümeti, yeni göç planı çerçevesinde bazı vizelere süre sınırlaması getireceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, lisans mezunu seviyesinde iş bulamayan kalifiye yabancı işçilerin vizelerine zaman kısıtlaması uygulanacak. Bu adım, İngiltere’nin “net göçü” azaltma çabalarının bir parçası olarak uygulamaya konulacak.

İŞVERENLERDEN PLAN BEKLENECEK

The Guardian gazetesinin aktardığı bilgilere göre, yeni uygulama hayata geçtiğinde, standart nitelikli çalışan vize eşiği, sadece “düzenlenmiş nitelikler çerçevesinde (RQF)” 6 olarak belirlenmiş ve bu seviye, lisans eğitimine eşdeğer iş pozisyonları için geçerli olacak. Bu seviye, “orta öğretimden üniversiteye geçmek için gereken eğitim düzeyi” olarak bilinen “A düzeyine” karşılık gelen 3 seviyesindir. İçişleri Bakanlığı’nın planına göre, “RQF 6” seviyesinden daha düşük bir iş pozisyonuna sahip olan kişilerin sadece geçici sürelerle ve “sektörel strateji için kritik olan eksikliklere dair güçlü kanıtlar bulunması” durumunda İngiltere’ye girmesine müsaade edilecek. Ayrıca, yurtdışından personel getiren işverenlerin, ülke içindeki istihdamı ve yeterlilikleri artırma planlarını sunması gerekecek.

BAKAN COOPER, POLİTİKA BELGESİ HAZIRLAYACAK

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, mevcut planı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu düzenlemenin “göç sistemine kontrol ve düzeni sağlamak, ülke içindeki eğitim ve yeterlilikleri artırmak ve ekonomik gelişmeyi desteklerken net göçü azaltmak için kararlı bir eylem” olduğunu ifade etti. Bakan Cooper, pazartesi günü hükümete bir politika belgesi sunacak. Bu politikanın amacı net göçü azaltmak olarak belirlendi.

SEKTÖRLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Diğer taraftan, kalifiye elemanlar için verilen vize sayısı son yıllarda önemli ölçüde azalmışken, yurtdışından eleman getirilmesine yönelik yeni zorlukların özellikle bakım ve konaklama sektöründe sorunlara yol açma ihtimali endişeleri artırıyor. Resmi rakamlar, “RQF 6” seviyesinin altındaki işler için alınan vizelerin sayısının da son yıllarda düştüğünü gösteriyor. Lisans mezunları için bu sayı yıllık olarak yaklaşık 75 bin seviyesinde sabit kalmış durumda. İngiltere’deki bakım sektöründe yaklaşık 70 bin yabancı işçi çalışırken, sektörde 120 bin kadar açık pozisyon bulunduğu tahmin ediliyor. Ulusal Bakım Derneği İcra Direktörü Nadra Ahmed, “Bu sektörü için işleri daha da zorlaştırmak garip görünüyor çünkü istatistikler ortada. Şu anda yurtiçi işgücünü çekemiyoruz çünkü onlar için adaletli ödeme meselesini çözmüş değiliz. Eğer bu duruma finansman sağlanmazsa, sosyal bakım sektörü ekonomisindeki açık sadece büyüyecek. Bu, tedarikçileri sektörün dışına itecek ve bugün desteğe ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olma kabiliyeti üzerinde doğrudan bir etki yaratacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.