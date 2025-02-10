İnönü’de İftar Yerine Erzak Dağıtılacak

İFTAR PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen geleneksel İftar Programı, bu yıl Başkan Serhat Hamamcı’nın talimatıyla iptal ediliyor. Bu karar, ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi amacıyla alındı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ERZAK YARDIMI

İnönü Belediye Başkanlığı yapılan açıklamaya göre, iptal edilen iftar programı için ayrılan bütçe, tamamen ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine erzak olarak dağıtılacak. Başkan Hamamcı, “İftar programı için ayrılan bütçenin tamamı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için erzak olarak dağıtılacak” sözleriyle bu kararı duyurdu. Yapılan iptal, Ramazan ayında dayanışma ve paylaşma ruhunun devam etmesini sağlamak amacı taşıyor.