İnşaat Üretiminde Arttığı Belirlendi

insaat-uretiminde-arttigi-belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına dair inşaat üretim endeksi sonuçlarını açıklamış bulunuyor. Aralık ayında inşaat üretimi, aylık bazda yüzde 1 artarak, yıllık olarak ise yüzde 7,5 yükseliş kaydetti. Kasım ayında inşaat üretimi, yıllık bazda yüzde 0,1 düşmüştü.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ ARTIŞLAR

Inşaatın alt sektörlerine bakıldığında, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artış gösterdi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 5,5 oranında yükseliş yaşadı.

BİNA İNŞAATI SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİMLER

Aralık 2025 itibarıyla inşaat alt sektörlerinin incelenmesi sonucunda, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

