“İnsan Etkisiyle Yok Olan İlk Balık: Java Vatozu”

NESLİ TÜKENMİŞ JAWA VATOZU

Araştırmalar, Avustralya kıyılarında yapılan incelemelerde Java vatozunun neslinin tükendiğini ve insan tarafından yok edilen ilk deniz balığı olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, bu durumu diğer tehdit altındaki türler için ciddi bir uyarı olarak değerlendiriyor. Geçen yıl gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, Java vatozunun nesli tükenmiş türler arasında yer alması resmen kayıtlara geçti. Uzmanlar, balığın izinin tamamen yok olduğunu açıklarken, bu durumun büyük bir alarm sinyali olduğunu vurguluyor.

JAVA VATOZUNA DAİR SINIRLI VERİLER

Java vatozuyla ilgili kayıtlar oldukça kısıtlı, bilinen tek örnek ise 1862 yılında Almanya’dan bir zoolog tarafından Endonezya’daki bir balık pazarında satın alınıp Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde saklanan örnektir. Bu balık, yalnızca 33 santimetre uzunluğunda ve rengi soluk kahverengiye dönmüştü. Diğer vatoz türlerinden farklı bir yapıya sahip olduğu düşünülen Java vatozu, Java bölgesine özgü bir tür olarak bilinmekteydi.

Charles Darwin Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Julia Constance, Java vatozunun insan faaliyetleri sonucu yok olan ilk deniz balığı olduğunu ifade ediyor. Constance, bu balığın aşırı balıkçılık faaliyetleri nedeniyle yok olduğunu belirtiyor. Ekip, özellikle Endonezya’daki balık avcılığına dair geniş çaplı verilere ulaşarak, Java vatozunun yoğun insan baskısına dayanamadığını öne sürüyor. Bilim insanları, balığın bu kadar yoğun olduğu bir bölgede uzun süre görülmemiş olmasının, neslinin tükendiğini doğrular nitelikte olduğunu ifade ediyor.

TEHLİKE ALTINDAKİ DİĞER TÜRLER İÇİN UYARI

Java vatozunun neslinin tükenmesi, tehlike altındaki diğer türler için de bir uyarı anlamı taşıyor. Avustralya ve Endonezya kıyılarındaki birçok vatoz ve köpek balığı türü de benzer tehditlerle karşı karşıya. Bilimin, dünya okyanuslarında başka türlerin de fark edilmeden yok olabileceği konusunda uyarılarda bulunduğu kaydediliyor.