İnsansı Robotlar Yumruklarını Kullandı!

Çin Medya Grubu (CMG) tarafından organize edilen Dünya Robot Yarışması “Mecha Dövüş Serisi”, insansı robot dövüş turnuvası olarak Pazar günü Zhejiang Eyaleti’nin Hangzhou kentinde start aldı. Bu etkinlikte, dövüş becerileriyle donatılmış geniş bir robot yelpazesi, Unitree Robotics gibi firmaların katılımıyla canlı yayınlanan karşılaşmalar için bir araya geldi. Aynı zamanda, bu etkinlik, Çinli robotik firmalarının teknik yeterliliklerini de sergiliyor. CMG’nin haberine göre, bu organizasyon, insansı robotları hedef alan ilk dövüş sporları etkinliği olması açısından tarihi önem taşıyor ve yapay zekanın dövüş sporlarına entegre edilme sürecine dikkat çekiyor. Yarışmadaki tüm insansı savaş robotlarının yerli teknolojilerle üretildiği aktarılıyor.

gösteri ve yarışma

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, yarışma hem gösteri hem de rekabetçi m karşılaşmaları içeriyor. İnsansı robotlar dövüş hareketlerini sergilerken, bazı robotlar gerçek zamanlı olarak insanlar tarafından yönetilerek arenada mücadele ediyor. İnsansı robot alanında öncü firmalardan Unitree Robotics, bu etkinlikte resmi partner olarak yer alıyor. Etkinlik boyunca robotlar, bireysel ve grup halinde boks gösterileri yaparak yeteneklerini ve hareket kabiliyetlerini sergiliyor. Dört insan operatör takımı, robotları turnuvaya göre düzenlenen boks maçlarında kontrol ederek mücadele ediyor.

bedenli zeka

Bedenli zeka (embodied intelligence) alanındaki hızlı gelişmelerle Çin’in insansı robotları hız kazanıyor ve hem sanayi hem de ev kullanımı alanlarında giderek daha fazla yer alıyor. Çin Elektronik Enstitüsü’ne göre, ülkenin insansı robot pazarı 2030 yılına kadar 870 milyar yuan’a (yaklaşık 120 milyar ABD doları) ulaşma potansiyeli taşıyor.