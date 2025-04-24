Instagram’a Reels İndirme Özelliği Geldi

GÜNCELLEME DETAYLARI

Sosyal medya platformu Instagram, kısa video formatı Reels için önemli bir güncelleme gerçekleştiriyor. Kullanıcılar artık beğendikleri Reels videolarını direkt olarak telefonlarının film rulosuna kaydedebilecek. Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından açıklanan bu yenilik, TikTok’un popüler özelliklerinden birini Instagram’a taşımış oluyor. Mevcut güncelleme şu anda sadece ABD’deki kullanıcılara sunuluyor ve yalnızca mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor. Yani Instagram’ı masaüstünde kullananların bu özellikten faydalanabilmesi için bir süre daha beklemesi gerekecek.

REELS VİDEOLARININ İNDİRİLMESİ

Reels videosunu indirmek oldukça kolay bir işlemdir. Kullanıcı, videonun üzerindeki “Paylaş” simgesine dokunarak ardından “İndir” seçeneğini seçmelidir. Bu işlem sonrasında video anında telefonun galerisine kaydediliyor, ancak bazı önemli noktalar mevcut. Başlangıç olarak, indirme özelliği yalnızca herkese açık hesaplardan paylaşılan Reels videoları için geçerli olabilir. Ayrıca, hesap sahipleri istedikleri takdirde kendi içeriklerinin indirilmesini engelleyebiliyorlar. İkinci olarak, indirilen tüm Reels videoları, üzerinde Instagram logosu ve videoyu ilk olarak yayınlayan hesabın adını içeren bir filigranla kaydediliyor. Bu durum, TikTok’un sadece kendine has bir filigran uygulamasını andırıyor. TikTok videolarının platform dışına kolayca kaydedilip paylaşılması sayesinde genellikle daha geniş kitlelere ulaşarak viral hale gelmesi biliniyor. Instagram’ın da Reels indirme özelliğini filigranla sunarak benzer bir etki yaratmayı hedeflediği düşünülüyor.