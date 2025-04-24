Instagram’da Reels Videolarını İndirme Özelliği Geldi

INSTAGRAM’DAN YENİ REELS GÜNCELLEMESİ

Sosyal medya platformu Instagram, kısa video formatı Reels için önemli bir güncelleme yayınladı. Kullanıcılar, beğendikleri Reels videolarını artık telefonlarının film rulosuna kaydedebiliyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri’nin de doğruladığı bu yenilik, TikTok’un en popüler özelliklerinden biri ile benzerlik gösteriyor. Güncelleme, şu anda yalnızca ABD’deki kullanıcılara sunuluyor ve mobil uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Bu durum, masaüstü kullanıcılarının bu özellikle biraz daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

REELS VİDEOLARINI İNDİRMEK NASIL?

Reels videolarını indirmek oldukça kolay; sadece videonun üzerindeki “Paylaş” simgesine dokunup ardından “İndir” seçeneğine tıklamak gerekiyor. Video hemen telefonunuzun galerisine kaydediliyor, fakat bu işlemde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Öncelikle, indirme özelliği yalnızca herkese açık hesaplardan paylaşılan Reels videoları için kullanılabiliyor. Ayrıca, hesap sahiplerinin dilerlerse kendi içeriklerinin indirilmesini engelleme seçeneği bulunuyor. İkinci olarak, indirilen tüm Reels videoları, üzerine Instagram logosu ve videoyu yayınlayan hesabın adının bulunduğu bir filigran ile geliyor; bu durum, TikTok’taki ikonik filigran uygulamasına oldukça benziyor. TikTok videolarının platform dışına kolayca kaydedilip paylaşılabiliyor olması, genellikle daha geniş kitlelere ulaşarak viral hale gelmesini sağlıyor. Instagram’ın, Reels indirme özelliğini filigranla sunarak benzer bir etki yaratmayı umduğu düşünülüyor.