Instagram’dan Rus Takımlarına Transfer Mesajları

SOFIANE FEGHOULI’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İLE GÜNDEME GELİŞİ

2017-2022 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen ve bu süreçte 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanarak önemli başarılar yaşayan Cezayirli orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli, sosyal medya platformu Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

RUS TAKIMLARI İÇİN TRANSFER İSTEĞİ

Son olarak Fatih Karagümrük’te forma giyen ve Temmuz 2024’ten beri kulüpsüz olan Feghouli’nin Rus kulüplerine transfer olmak için mesajlar gönderdiği iddia ediliyor. Rus basınında yer alan haberlere göre, Feghouli, “Şu an kulüpsüzüm ve sizin takımınızda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazır durumdayım. Haber bekliyorum, teşekkürler.” ifadeleriyle Rus kulüplerine iletide bulundu.

GALATASARAY’DA GEÇEN DÖNEMİ

Kariyerinde Valencia ve West Ham United gibi önemli ekiplerde de yer alan Sofiane Feghouli, 2017 yılında Galatasaray’a 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.