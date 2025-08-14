Instagram Harita Özelliği Tehlikeli Olabilir

INSTAGRAM’IN YENİ HARİTA ÖZELLİĞİNE TEPKİLER

Instagram, 6 Ağustos’ta kullanıma sunduğu Harita özelliği ile kullanıcıların konumlarını uygulama üzerinden paylaşmasına imkan tanıyor. Ancak, ABD’deki 37 eyaletin başsavcısı, bu özelliğin özellikle reşit olmayan kullanıcılar için risk oluşturabileceğini dile getirdi. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez öncülüğünde yazılan resmi bir mektupta, Meta’dan bu konuda acil önlemler alması istendi. Savcılar, reşit olmayanların konum paylaşımının tamamen devre dışı bırakılmasını ve kullanıcıların konum verilerinin nasıl kullanılacağı hakkında net bilgilendirilme talep etti.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE UYARISI

Mektupta, “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek dünya hedefleri haline gelmesini kolaylaştırabilir” ifadesi ile bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Instagram CEO’su Adam Mosseri ise, özelliğin iki kez onay verilerek aktif hale geldiğini belirtti ve kullanıcıların bu konuda karışıklık yaşayabileceğine dikkat çekti. Yine de birçok kullanıcı, arkadaşlarının konumlarını ekran görüntüsü alarak paylaştıklarını ve özelliği kapatmaya çalışırken zorlandıklarını iletti.

METALİK SAVUNMA VE KAPATILABİLİR İDDİALAR

Meta’nın sözcüsü Andy Stone, Harita özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu ve kullanıcıların bunu istedikleri zaman devre dışı bırakabileceğini açıkladı. Ebeveynlerin çocuklarının konum paylaşımını kontrol edebileceği bilgisini de ekledi. Ancak eyalet başsavcıları, kullanıcıların özelliği kolayca kapatabilmesi için basit bir çözüm sunulmasını talep ediyor.

KONGRE’DE GÜNDEME GELDİ

Harita özelliği ayrıca Kongre’de de tartışma konusu oldu. Senatörler Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e Harita özelliğinin kaldırılması çağrısında bulundu. Meta, geçmişte çocukları koruma konusundaki ihlalleri ve açılan davalar nedeniyle ciddi bir baskı altında bulunuyor. New Mexico eyaleti, daha önce Meta’ya çocukları cinsel içerik ve taciz mesajlarına maruz bırakmakla ilgili dava açmıştı.