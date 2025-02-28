Instagram İkiye Ayrılmayı Planlıyor

INSTAGRAM’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Fotoğraf paylaşım platformu olarak kurulan Instagram, son dönemlerde Reels ile kısa video alanına giriş yaptı. Ancak artık durum bambaşka bir yola girebilir. Meta, kısa video formatına yönelik ilgiyi artırmak ve TikTok ile daha rekabetçi bir pozisyon elde etmek amacıyla Instagram Reels’i bağımsız bir uygulama olarak sunma planları yapıyor. Şirket içindeki “Project Ray” adı verilen bu girişimin detayları ise ilgi çekici.

KULLANICI GÖRÜŞLERİ ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Yeni gelişmeler arasında, Reels içeriklerinin süresinin 3 dakikaya kadar uzatılması ve daha gelişmiş video öneri sistemlerinin hayata geçirilmesi bulunuyor. Bu değişiklikler, Instagram’ın giderek karmaşıklaşan yapısını sadeleştirerek tekrar fotoğraf paylaşımını önceliklendiren bir yapı kurabilir. Ancak kullanıcılar, bu ayrılığın işleyişi daha da kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı veya karmaşık bir hale getirip getirmeyeceği konusunda kararsız kalıyor. Meta, TikTok’un geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde kısa video pazarındaki etkisini artırmak için çeşitli fırsatlar oluşturmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz ay TikTok’un popüler video düzenleme uygulaması CapCut’a rakip olarak “Edits” adını verdiği yeni bir uygulamayı tanıtmıştı.