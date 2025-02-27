Instagram Kaosunda Algoritma Hatası Şoku

SOSYAL MEDYA KRİZİ İLE ÇALKALANIYOR

Sosyal medya devi Instagram, büyük bir kriz ortamında bulunuyor! Meta’nın bugün duyurduğu bir algoritma hatası, milyonlarca kullanıcının Reels akışını karmaşaya sürükledi. Şiddet ve cinsellik içeren videolar, kullanıcıların ekranlarını ele geçirdi. Türkiye’deki kullanıcılar dahil herkesin fark ettiği bu skandal durum, platformu alarma geçirdi. Hızla Instagram’dan bir özür mesajı geldi: “Bazı kullanıcıların görmemesi gereken içerikler Reels’te belirdi, bu hatayı düzelttik. Yaşananlar için üzgünüz!” Peki, bu hata nasıl gelişti, ne kadar sürdü ve platformda başka neler değişecek? Detaylar bomba gibi!

Meta’nın açıklamasına göre, sorun algoritmanın yanlış bir içerik öneri zinciri oluşturmasından ortaya çıktı. Normalde aile fotoğrafları, tatil anıları veya komik videolarla dolu olması gereken Reels akışları, birdenbire rahatsız edici görüntülerle kaplandı. Türkiye’den kullanıcılar sosyal medyada isyan bayrağını çekti: “Bu ne rezalet!” yorumları yağarken, Instagram ekipleri geceli gündüzlü çalışarak sorunu çözdü. Ancak bu durum, “Algoritma ne kadar kontrol altında?” sorusunu akıllara getirdi. Kullanıcılar şimdi endişe içinde: “Böyle bir hata tekrarlanır mı?”

Instagram, Reels krizini geride bırakacak yeniliklerle de gündemde! Geçtiğimiz hafta, direkt mesaj (DM) sistemine gelen güncelleme, kullanıcıları mest etti. 99 farklı dili anında çevirebilen sistem, artık mesajları zamanlama, grup sohbetlerine QR kodla arkadaş ekleme, birebir müzik paylaşma ve sohbetlerde mesaj sabitleme özellikleriyle donatıldı. “Bu özellikler ne zaman herkese açılacak?” diye soranlar için müjde: Önümüzdeki günlerde tam erişim yolda! İletişim hiç bu kadar kolay ve renkli olmamıştı! Ama asıl bomba başka: Instagram, uzun süredir beklenen “beğenmeme butonu”nu test ediyor! Platformun patronu Adam Mosseri’nin duyurduğu bu özellik, yorumlar için devreye giriyor. Şu an sadece küçük bir grupta denenen buton, gizli bir silah gibi çalışıyor. Beğenilmeyen yorumlar görünürde kaybetmeyecek, ama algoritma onları sıralamanın dibine itecek! “Herkes ne zaman kullanacak?” sorusu havada, ama Mosseri net: “Beğenmeme sayacı olmayacak, sadece içerik sıralamasını düzenleyeceğiz.” Bu, trol yorumların sonu mu demek? Heyecan dorukta!

Reels’teki bu talihsiz hata, platformun imajını sarsmış olabilir, ama Instagram durmuyor! DM’deki yenilikler iletişimi hızlandırırken, beğenmeme butonuyla yorumları daha düzenli bir hale getiriyor. Kullanıcılar hem şaşkın hem meraklı: “Reels’teki kaos bitti mi, yoksa yenilikler daha mı çok konuşulacak?” Türkiye’den binlerce kişi, “Instagram’ı geri istiyoruz!” derken, platformun bu hamleleri gelecekte neleri değiştirecek? Algoritma düzeldi, özellikler yolda… Peki, siz bu yeni Instagram’a hazır mısınız?