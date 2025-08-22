Instagram Ve Spotify Entegre Oldu!

SPOTIFY VE INSTAGRAM, MÜZİK PAYLAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Spotify ve Instagram, müzik paylaşımını kolaylaştıracak yeni özellikleri ile kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Spotify’ın yaklaşık 700 milyon kullanıcısını etkileyen bu iki yenilikle birlikte, favori parçaları paylaşmak çok daha pratik hale geliyor. Şimdi, kullanıcılar şarkılarını doğrudan Instagram’a entegre biçimde paylaşabiliyor.

PAYLAŞIM ÖZELLİKLERİ ARTIK DAHA PRATİK

Spotify’dan Instagram Hikâyeleri’ne parça paylaşıldığında, şarkının kısa bir önizlemesi de eklenmiş oluyor. Hikâyeyi izleyenler, gönderideki müzik etiketine dokunarak parçayı Spotify’da açma imkanına kavuşuyor. Bunun yanı sıra, Instagram Notes özelliği sayesinde kullanıcılar dinledikleri şarkıları da gösterebiliyor. Not oluştururken müzik notası simgesine tıklayıp “Spotify’dan Paylaş” seçeneğini seçmek yeterli. Bu not, kullanıcıların o an dinlediği şarkıyı gösterirken, eğer müzik çalmıyorsa son 30 dakika içinde dinelen ilk parça görünüyor. Arkadaşlar, bu nota dokunarak müziği kendi Spotify beğenilerine ekleyebiliyor.

Yeni ÖZELLİKLERİN KULLANIMA SUNULMASI

Entegre özellikler, Spotify uygulaması üzerinden şarkı paylaşırken de kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, çalınan şarkıyı paylaşmak istediğinde Instagram seçenekleri arasında yeni bir Notes simgesi ile karşılaşıyor. Tüm bu yeni özellikler, dünya genelinde iOS ve Android kullanıcıları için erişilebilir durumda.