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Instagram ve Twitter’da Bant Daralması!

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SON DURUMDA ERİŞİM SORUNLARI

Instagram ve Twitter üzerinde yaşanan erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Çok sayıda kişi, sosyal medyada bu konuyla ilgili son durumu aktarıyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu hakkında verilecek kararın beklendiği bir zamanda, sosyal medya platformlarında kısıtlamalar meydana geldi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KULLANICILARIN PAYLAŞIMLARI

Erişim sorunlarının artmasıyla kullanıcılar, Instagram ve Twitter gibi platformlarda sorun yaşandığını belirtiyor. Bant daralmasının devreye girmesi, bu durumun sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle X platformunda, pek çok kişi sosyal medyada yaşadığı problemleri dile getiriyor.

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