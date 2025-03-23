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Instagram ve Twitter’da Erişim Sorunu Neden?

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SOSYAL MEDYA ERİŞİM SORUNLARI

Instagram ve Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor mu? Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında yaşanan erişim engeliyle ilgili durumu paylaşıyor. Gözler, Ekrem İmamoğlu hakkında verilecek karara odaklanmışken sosyal medyada bir kısıtlama uygulandı.

BANT DARALMASI ETKİLERİ

Instagram ve Twitter’da erişim yavaşlaması dikkat çekiyor. Özellikle X’teki kullanıcılar, sosyal medya üzerinde sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Bant daralması devreye girerken, kullanıcılar bu durumun etkilerini tartışıyor.

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