Inter Monza Karşısında Geri Döndü

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Inter, kendi sahasında Monza ile bir araya geldi. Giıseppe Meazza Stadyumu’ndaki bu mücadelede kazanan 3-2’lik sonuçla Inter oldu. Monza, 32. dakikada Samuele Birindelli ve 44. dakikada Keita Balde’nin golleriyle öne geçti ve maçı 2-0’lık skorla sürdürdü.

HAKAN ÇALHANOĞLU DENGELİYOR

Inter, 45+1. dakikada Marko Arnautovic’in attığı golle devreyi 2-1 geride kapattı. İkinci yarıda ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 64. dakikada skoru eşitleyerek durumu 2-2 yaptı. Bu anda Inter, maçta tekrar denge sağladı. Maçın 77. dakikasında ise Lautaro Martinez, Inter’e galibiyeti getiren golü atarak son durumu 3-2 belirledi. Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada kalarak önemli bir performans sergiledi.

INTER’İN LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla Inter, puanını 61’e çıkararak liderlik konumunu korudu. Ligin son sırasında bulunan Monza ise toplamda 14 puanla kaldı.