Inter, Okan Buruk’a En-Nesyri’yi Sordu

YILDIZ FUTBOLCU EN-NESYRİ’YE TALEPLER ARTIYOR

Fenerbahçe’nin dikkat çeken oyuncusu Youssef En-Nesyri, yalnızca Arabistan ekipleri değil, aynı zamanda Avrupa’nın büyük kulüpleri tarafından da ilgi görmekte. Bunun üzerine, dev kulüplerin temsilcileri Fenerbahçe ile anlaşma masasına oturdu. Okan Buruk hakkında ise ilginç bir yorum birçok kişinin gündeminde yer alıyor.

PERFORMANS GÖZ DOLDURUYOR

Sezonun başında İspanyol kulübü Sevilla’dan 19.5 milyon euro gibi bir bedelle transfer edilen En-Nesyri, artan taleplerle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon boyunca tüm müsabakalarda 34 maça çıkarken 21 gol kaydetti ve 4 golün de asistlerini yaptı. Bu etkileyici performansı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. İtalyan ekibi Inter, bu başarısı nedeniyle En-Nesyri için fiyat araştırmasında bulundu.

FENERBAHÇE BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Inter’in En-Nesyri ile ilgili fiyat sorguladığı bilgisi ortaya çıkarken, Fenerbahçe’nin Faslı yıldız için 35-40 milyon euro arası bir teklif beklediği ifade edildi. Bu durum, En-Nesyri’nin geleceği ile ilgili belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor.